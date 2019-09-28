技士霸佔公務機車 本刑10年…法官四度減刑變免關

2019-09-28 23:54

〔記者吳政峰／台北報導〕洪男2004年在台南市政府擔任技士時，獲核發一部公務機車，2006年轉調屏東縣政府卻未歸還，反而直接運到屏東，供購物、上下班、接送小孩使用，直到南市府收到機車的燃料費催繳通知，才爆發這件荒謬情事；屏東地院認他觸犯本刑10年以上的侵占公有器材重罪，但四度幫他減刑，給予緩刑3年免關。

公懲會收到屏院的判決後開啟審理，發現本案發生的時間點適用舊的公懲法，而舊法追訴的時效僅10年，至今已逾期，無法懲戒，日前判決免議。

洪男原為南市府技士，負責辦理都市計畫等業務，因而獲核發公務機車以利勘查，2006年轉調屏縣府，未歸還車輛，反委託貨運業者把機車送到屏東住處，供自己接送小孩、購物及上下班使用，把公有器材當成私人財產，還順利升任技正。

離譜的是南市府也未清查公產，多年來都沒人發現機車不見了，直到2015年南市府接到一封催繳機車燃料使用費通知書，才知道機關有這部機車，趕緊通知洪男，他見事情曝光，火速歸還機車，但車體已老舊，報廢後只拿到300元。

廉政署接獲檢舉介入調查，認為貪污事證明確，移請屏東地檢署偵辦，洪男承認貪小便宜、一時失慮才鑄錯，主動繳交5萬元以示悔意，但仍被依本刑10年以上的侵占公有器材罪起訴。

屏院審理認為該部機車原價雖然為5.2萬元，但侵占時的市價應已低於5萬元，達到貪污治罪條例第12條，所圖財物在5萬元以下、可減輕其刑的要件；而他在犯罪偵查中自白，並自動繳交全部財物，也符合第8條的減刑要件；另外，洪男沒有前科，機車殘值甚低，所生危害非重大，若判刑2年半，合議庭覺得恐有「情輕法重」情形，因此再依刑法第59條的「情堪憫恕」減刑。

三度減刑後，合議庭判他1年8月徒刑、褫奪公權2 年，特別的是，合議庭之後又引用了紀念解嚴20周年的「中華民國九十六年罪犯減刑條例」，刑期四度減半，下修為10月徒刑、褫奪公權1年、命其支付國庫5萬元，給予緩刑3年，不用服刑。

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