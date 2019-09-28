有備無患 台南下營上帝廟捐贈2艘救災膠筏

2019-09-28 12:54

〔記者楊金城／台南報導〕有備無患，下營上帝廟今天捐贈2艘救災膠筏給下營區公所，並與民宿業者簽訂「避難收容處所支援協定」及「農用機具支援協定」，公私協力，一起提升防救災量能。

台南市災防辦公室秘書侯俊彥、民政局長顏振標代表受贈，由下營上帝廟常務監委楊豐輝捐贈膠筏、船外機，價值約12萬元。

顏振標感謝和肯定下營玄天上帝廟行善的義舉。侯俊彥說，希望有備無患，即使有淹積水災，也能在災害發生時提供救災助力，預先撤離民眾和運輸救災物資。

下營區長姜家彬說，二艘救災膠筏將各一艘放在下營大吉里、仁里里。特別是大吉里今年剛成立自主防災社區，同時配合南市消防局辦理膠筏操作教育訓練，由里民參與訓練。

姜家彬表示，下營上帝廟平時熱心公益發揮愛心，提供愛心早餐、獨居老人送餐、固定辦理義剪、義診、捐贈地震物資，每年都榮獲內政部及市府宗教團體表揚，因去年823豪雨造成下營區多處淹水，物資運送困難，下營上帝廟主委洪和全在管理委員會同意下，決定捐贈救災膠筏，以應地方需要。

另公所為健全防災害體系，也媒合下營區第一家合法民宿「白沐屋」吳崇銘夫婦簽訂「避難收容處所支援協定」，及曳引機業者郭水受簽訂「農用機具支援協定」，讓民間更多力量一起投入防災行列。

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