上千反毒志工會師高市府 韓國瑜：身魔易戒、心魔難戒

2019-09-28 11:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市反毒志工大會師今在四維行政中心舉行，共有47個反毒志工團體、千餘位志工參與；高雄市長韓國瑜專程到場致意，並為志工團體授旗，他有感而發指出「身魔易戒、心魔難戒」，希望志工朋友與市府一起全力宣導反毒。

韓國瑜指出，感謝志工朋友犧牲寶貴假期投入反毒，但回到最根本的問題，我們到底希望城市、家園、下一代，是一個怎麼樣的未來，當然是安居樂業、美滿幸福。

他說，剛欣賞義守大學宋江陣表演，了解到很多青年朋友有很多才能，不管藝術創作戶外休閒等，一旦碰到毒品，就是送到魔鬼的腋窩。

他指出，昨在議會曾說過學好三年、學壞三天，這也可反映出毒品對青少年影響太巨大，且讓人擔心從城市蛋黃區慢慢延伸到蛋白區，甚至吸毒年齡慢慢下降，毒品包裝的多樣化更已接近350種，這樣對青少年的誘惑太可怕。

韓國瑜強調，很多人不了解，（吸毒）若干年之後若強大意志力戒除，可還是一樣，因為「身魔易戒、心魔難戒」，你認為你的身體擋住了，但你的內心還是渴望，你的心始終在回想吸毒時候

所以高市府非常重視反毒，並首創全台第一個三區聯合反毒，包括社區、校區與警區，就是希望加強防堵毒品，也很開心各位志工可以參與，希望大家一起努力，迎接美好的高雄市。

今天反毒誓師由高雄市毒品防制局策畫，毒防局說明，為宣誓高雄市對毒品零容忍的決心，結合地檢署、市府相關局處及民間單位，舉辦新世代反毒總動員系列活動、反毒志工大會師，並廣邀在職、在學、在營、在社區等四大類志工團體共襄盛舉。

透過反毒志工隊的授旗儀式，凝聚校區、警區、社區三區合一的力量，展現同心協力防制毒品的決心，共同營造安全、宜居的高雄市。

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