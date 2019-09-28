南市小小警察開訓 體驗開箱趣

2019-09-28 13:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局今天舉辦小小警察體驗營，120個報名名額不到3分鐘即刻秒殺，更由局長周幼偉主持小小警察開訓典禮，最有趣是現場增設犯罪現場開箱文攝影區，讓迷你波麗士們體驗開箱趣，用創意的方式讓參與親子明白警察工作日常，拉近警民距離，提升警察形象。

開訓典禮由周幼偉、市議員蔡育輝、李宗翰等人和小小警察來段熱舞提振精神，再由婦幼警察隊負責帶隊闖關，也透過遊戲關卡互動，教導孩童正確保護自己的觀念，要做自己身體的好主人，並告訴孩童們如面對危險時應如何保護自己及適時向外求援，建立自我保護的觀念。

也有騎乘小小警車瞭解交通安全觀念，由交通警察大隊交警講解用路安全，霹靂戰警關卡由保安警察大隊霹靂小組擔綱解說，讓學童親身穿戴警用裝備，現場親子穿上防彈背心、戴上頭盔、拿起盾牌體驗值勤全副武裝後，直呼：「警察工作真的很辛苦」。

開箱文攝影區則展示警察裝備，由小小警察抓壞人拍照，非常好玩有趣。

周幼偉指出，小小警察營希望透過互動遊戲體驗中，寓教於樂，讓參與的親子朋友建立正確法治觀念，並了解警察維護治安工作內容，未來還會擴大舉辦體驗營。

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