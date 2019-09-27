小亮哥捲詐欺風暴 又被新受害者爆找「社會人士」喬債

2019-09-27 19:40

〔記者鄭景議／台北報導〕去年3月藝人小亮哥捲入AKB48周邊代理詐欺案，遭到香港老行家代理商周書正控告詐欺，如今又有新的受害者出面指稱，小亮哥的小舅子林俊名，以演藝家族的名義勸誘他們投資公司，或以業務合作要他們匯款，或以私人名義借錢，債臺高築到1170萬時，林俊名即人間蒸發，更直言事情爆發後有「社會人士」來幫忙喬債，「社會人士」還說是小亮哥跟林姿佑找他來「幫忙的」，協調能否把債務打折成500萬。

受害者推派的代理人馮先生指出，前年透過友人認識林俊名，林打著小亮哥小舅子的名號，到處宣稱自己的遊戲公司「优戲」前景一片大好，與日本任天堂長期合作，連PlayStation SCE Asia總裁安田哲彥都是他們公司董事，讓被害人信以為真，馮先生當時就決定投資林俊名宣稱正在開發的新遊戲。

林俊名見已博取信任，再私下跟馮男說，公司需要錢周轉，想借500萬元，只要遊戲上市，會請姊夫小亮哥及姊姊林姿佑代言宣傳，遊戲必定大賣，馮先生信以為真掏出錢，幾個月後支票卻開始跳票，林俊名更是人間蒸發，此時才知道受騙。

鄧先生則說，他當時也是被林俊名用同樣手法博得信任，請林男承包投票APP程式，林俊名請領了2筆共450萬元開發費用，連他公司董事長都私下借出250萬元，林俊名卻遲遲不交程式碼，直到支票開始跳票後，他驚覺事情不對，前去公司找人，才發現公司早就人去樓空，連數名林俊名的員工都說連薪水都收不到，他們也是被害人。

馮先生還說，事後他與鄧先生千方百計找林俊名追討這總計1170萬的債務，林俊名卻找了「社會人士」約在西門町大樓談判，這名「社會人士」一開口就說是小亮哥跟林姿佑找他來協助，更直言能否把債務打個折，馮先生無奈之下，答應把債務打折成500萬，但更離譜的是，「社會人士」還了120萬後，就說林俊名溜了，剩下的錢沒辦法還，還說其實前面的120萬是他代墊的，他也是受害者，讓馮先生啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

周書正指出，這些受害人都是在他把事情爆出後，才一一向他聯繫，林俊名使用的手法類似「名人詐騙」，用名人來騙取信任，再用私下借款或是業務合作的方式騙取金錢；此外，他私下調查，發現這間遊戲公司「优戲」，在那段期間的負責人是林姿佑掛名，他認為，總總跡象顯示小亮哥與林姿佑脫不了關係，目前已經提告林俊名在內3人詐欺。

事後向小亮哥求證，小亮哥的經紀人僅簡短表示「不回應」，隨即把電話掛斷。

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