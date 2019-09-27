西門町商圈「有幫派押人」？原來是刑警緝捕槍毒犯

2019-09-27 17:05

〔記者邱俊福／台北報導〕有竹聯幫背景的陳姓、彭姓男子，涉嫌在大台北地區販毒，並擁有大批槍械，刑事局偵三大隊前天傍晚監控2人攜帶毒品走在北市萬華區西門町商圈時，一擁而上，當街逮人，起獲槍、毒，而因逛街人潮眾多，當時民眾還一度誤會是「有幫派押人」，立即向轄區警方報案，最後轄區警方派員到場才知道是誤會一場。

警方是接獲線報指稱，竹聯幫外圍分子的38歲陳姓男子與33歲彭姓男子，平時混跡大台北地區，涉嫌擁有槍、毒後，佈線追查，前天傍晚見2人一起徒步出現在西門町商圈，研判應是外出準備進行毒品交易，馬上上前逮人。

當時，警方以優勢警力將2人壓制地上，附近逛街的民眾見此情況，嚇了一大跳，以為是黑幫當街押人，嚇得趕緊報案，轄區北市警萬華分局漢中街派出所據報馬上派員趕抵，才發現是警察逮人。

警方隨後在陳嫌包包內起獲市價高達200多萬元的K他命約2公斤，另帶同彭嫌前往新北市土城區的住處，再起獲改造手槍1支及子彈18顆，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

另外，昨天警方也在宜蘭縣冬山鄉查察當地不良組合分子，經攻堅逮捕為首的19歲陳姓男子以及其雷姓、林姓幫眾，在車子、藏匿處所起獲改造手槍2支、子彈59發，將擴大追查槍枝來源。

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