做筆錄時錄影還咬傷正妹女警 她辯「我在找訊號」

2019-09-27 17:12

〔記者張文川／台北報導〕台北市王姓女子前10月與朋友在KTV門口打架起糾紛，被逮進大安警分局敦南派出所，王女在做筆錄時，竟拿出手機錄影「蒐證」，正妹女警劉璧綾口頭規勸無效、動手制止她時，卻慘遭王女動口咬傷手腕，無名指也受傷；台北地院今依妨害公務、傷害罪判處王女拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。

29歲女警劉璧綾3年多前警校畢業後，分發至敦化南路派出所至今，去年4月曾經當街追捕毒蟲300公尺而躍上新聞版面，也曾因獲報處理言語家暴案件，影片被張貼在臉書「爆料公社」，意外引發網友注目；今年5月她也與男警搭檔在街頭攔停查獲改造手槍。

判決指出，王女與男友前年10月21日凌晨2點多，在錢櫃忠孝店門口巧遇與林姓男友有債務糾紛的李姓男子，雙方一言不合互有拉扯推打，警方獲報前往，以現行犯逮捕3人，雙方互控傷害。

同日凌晨5點，輪到王女做筆錄，王女竟拿出手機拍攝員警和製作筆錄的過程，值班女警劉璧綾口頭勸告她把手機收起來，但警告無效，劉發現她的手機是錄影模式，即出手要拿走王女的手機。

劉璧綾證稱，她要拿手機時，王女就張口咬她，她趕快將手抽走，並說「小姐請不要咬我」；第2次要拿時，王女將手機握在胸前抵抗，出嘴用力咬她的右手腕，有咬痕、也有紅腫、還有口水，她感受到痛才把手抽走，拉扯之際她的左手無名指也被手銬刮到而剉傷。警方將王女依妨害公務等罪移送起訴。

王女在偵查時供稱，她當時認為警察不讓她講話，她覺得被問得很煩，就拿手機側錄，警察有阻止她，她揚言要錄影，警察就過來搶她的手機，強調遭受警察的不公平對待，她想要自我保護，才會側錄；但審理時王女翻供說她沒錄影，是要打電話叫律師，手機訊號不好，她才舉起來找訊號。

但派出所內監視影像顯示，王女將手機先朝向在對面打電腦的警員，再轉向值班台的女警，又轉向對面警員，警員往手機方向看，王女隨即放下手機；法官因此認定她的動作並不是為了找訊號而移動，且供述前後不一，顯是卸責之詞，不予採信，判王女有罪。

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