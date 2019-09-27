鬧區無照競飆撞死3人共犯 另涉電信詐欺被羈押

2019-09-27 12:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市南京東路去年10月發生2車無照飆速，失控撞死3名無辜路人的慘劇，2名駕駛謝亞軒、黃佑呈，分別被依妨害公眾往來安全致死罪，判刑13年及11年，現由高院審理中；不料，黃佑呈又被刑事局查出涉及電信詐騙，昨被拘提到案後，台北地檢署以有勾串及逃亡之虞為由，依詐欺罪將他聲押禁見獲准。

刑事局從今年5月開始，鎖定冒充檢察官的電信詐欺集團進行掃蕩，陸續逮獲20多名車手，涉案車手到案後供出上線為黃佑呈，檢警比對證述及物證後，認定黃佑呈涉有重嫌，昨由刑事局偵七隊及北市大安警分局率隊，持拘票前往逮人，順利將黃佑呈拘提到案。

黃佑呈到案後否認涉及詐欺案，但檢警比對涉案車手的供述及證詞，並勘查相關通聯及對話記錄、金流等物證，認定黃佑呈未吐實，不採信他的辯詞，考量本案仍有共犯及證人未到案，複訊後依詐欺罪將他聲押禁見獲准。

去年10月11日傍晚下班尖峰時間，黃佑呈曾與友人謝亞軒分別駕駛2部租來的轎車，在車潮擁擠的北市南京東路4段無照飆速，謝亞軒的轎車失控衝進騎樓、撞死3人，2人事發後均被依公共危險致死罪嫌起訴；今年7月4日，北院一審宣判，依妨害公眾往來安全致死罪，判謝亞軒13年、黃佑呈11年徒刑，此案現已上訴二審審理中。

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