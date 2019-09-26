天價！逮田僑老公偷吃越傭 空姐求償5千萬元

2019-09-26 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓空姐嫁給身價超過4億元的陳姓大地主，沒想到意外在先生舊手機裡，發現老公與越傭在臥室廁所當四腳獸的照片，憤而提告求償5千萬元！陳男向法官辯稱，他只是花錢拍越傭裸照並未嘿咻，然而法官當庭勘驗照片，質疑陳男自己也裸體幹嘛？而且長達9分鐘的拍攝時間越傭連姿勢、表情都沒變，所拍攝照片「毫無美感或構圖可言」，最後新竹地院法官判陳男需賠償正宮220萬元。

結婚20多年的張姓空姐指控，先生雇用越南籍逃逸外籍移工阮女當清潔婦，2013年間先生竟在夫妻主臥室廁所內性交還拍下性愛過程及阮女下體特寫，直到2017年女兒發現父親舊手機，她開啟檔案才驚覺先生偷吃女傭。

後來她才知先生曾多次偕同阮女在國內旅遊、飯店開房間，還到高級餐廳用餐，甚至同遊越南並到阮家作客；且購買名表討好阮女，並攜阮女參加社團餐會，儼然以配偶之姿出雙入對。

張女說自己因發覺先生長年外遇，致長期失眠，罹患憂鬱症，先生是新竹大地主，名下超過200筆不動產，市價總值超過4億元，她憤而求償5千萬元。

陳男則否認與阮女通姦，因父母30年前遭殺害死亡，不時有黑道人士找上他，他為避禍而舉家遷往南部，為管理自有房屋及套房的出租與清潔，才雇用阮女幫忙。

陳男告訴法官，自己常上網路抓性愛照片玩賞，但「總是不如自己拍攝或參與其中來得刺激」，某日他曾開玩笑向阮女提出支付代價以拍攝其裸體照的提議，阮女竟答應，他才花錢拍與阮女共浴照片與裸照。

他堅稱絕未與阮女啪啪啪或發生男女情感。還說阮女臉部表情雖然有點誇張，「乃拍照時故弄玄虛使然」，他沒那麼厲害能邊拍邊嘿咻。

法官勘驗2 張性愛照片拍攝時間相差9 分鐘，期間陳男與阮女位置、姿勢均無異動。照片是自浴室鏡面反射，2人均全裸面對大面鏡台，阮女下半身向後傾，臀部朝向陳男腰部以下方向，陳男站在阮女正後方，身體與阮女緊貼，阮女「雙眼緊閉、眉心皺起、口腔微開」，法官認為這顯然是在性交。

法官認為，如果陳男真是付費徵求阮女同意拍攝裸體，那他自己脫光幹嗎？且根本無「沐浴」的照片，9 分鐘內竟都不要求阮女變換姿勢與表情，所拍攝照片亦毫無美感或構圖可言。

法官認為，最誇張的是陳男以3 捆現金為阮女買30萬元的OMEGA名牌手錶，此貴重饋贈加上在公開場合出雙入對，簡直置正宮於極為難堪境地！最後判賠220萬元。

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