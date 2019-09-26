害羞女騎士「刁車」好困擾 還好有警察「來電」

2019-09-26 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子騎車回家途中因電瓶沒電「刁車」，因機車是噴射引擎沒有所謂的「踩發桿」，加上地處偏僻重劃區附近沒有機車行陷入困境，還好警方巡經商請鄰近的車輛修配廠幫忙，連續二次接電讓機車順利發動，一解陳女燃眉之急。

台中市五警分局交通分隊長李建興與警員林益聖，上周末晚上執行取締酒駕勤務巡經北屯區環中路與長生巷口，發現24歲陳女坐在機車上，神色慌張講著電話並不斷轉動機車上鑰匙，警方直覺有異上前關心，得知陳女機車因無法發動急切地想找家人處理，但因地處偏郊，不知如何跟家人說明地點來救車。

警方先貼心地幫忙發動機車，見機車電瓶燈亮起並傳出答答的聲音，判斷應為電瓶電量不足，且該機車又為噴射引擎沒有所謂的「踩發桿」，加上地處十四期重劃區旁，附近並沒有機車行可救援，情況一度陷入膠著。

還好警方靈機一動，想到鄰近有家車輛修配廠，立即陪同陳女將機車牽到正準備拉下鐵門打烊的修配廠商請幫忙，車廠范姓老闆二話不說，馬上熱心的「接電」讓機車恢復動力，正當陳女準備離去，機車竟又再度「刁車」，陳女焦慮神情不言而喻不斷說：「沒關係，沒關係，我請家人來」打算自行默默牽車離去，不好意思再勞煩大家。

警方唯恐陳女夜間獨自牽車有安全疑慮，一句「服務免費、充電免錢！」化解現場窘境，再次幫機車「兀電」順利發動，陳女向警方與店家頻頻致謝，安心的騎車回家。

分隊長李建興表示，機車電瓶使用約2至3年就會開始老化，尤其是2007年以後環保5期的機車，也就是俗稱的「噴射引擎或五期噴射」沒有踩發桿的裝置，假使沒有定期檢修機車電瓶，萬一沒電就GG了，為了避免沒電，建議購買坊間車輛專用的行動電源，可以暫時排除狀況，重要的是機車要定期保養，注意電瓶的壽命及電池狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法