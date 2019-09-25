曾歷喪女之慟！接生嬰子死母命危 醫師哽咽說明

2019-09-25 13:55

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲某間婦產科發生醫療糾紛，產婦生產過程中大量出血命危、男嬰夭折，家屬不滿院方不聞不問，今晨找來百名親友包圍診所，撒冥紙抗議，負責接生的黃姓醫生今日上午在院方的安排下出面說明，表示自己「不敢說完全沒有疏失，自己也還在學習」，今晨得知家屬抗議時就要返回診所跟家屬溝通，但院方擔心因此導致家屬情緒更加激動而勸退，強調絕不會逃避。

面對家屬指控，主治的黃姓醫師今天上午9點30分出面說明，表示產婦選擇自然產，卻因前一晚沒睡，導致進產房時力氣不足生產，過程中發現胎兒心音異常，協助推生的過程中研判應是產婦子宮破裂，才緊急決定開刀。

黃姓醫師說，開刀後2分鐘，便發現胎兒的腳跳出來，因此藉由剖腹產把胎兒生出來，同時也發現產婦左側的子宮底到子宮頸、陰道已有20公分破裂，此時趕緊通知院長前往協助縫合，保住產婦子宮及穩定生命跡象，隨後陪同產婦及家屬搭救護車趕到馬偕醫院觀察。

黃姓醫師接受媒體採訪時數度哽咽落淚，他表示，生產本來就有風險，死亡率更是有萬分之5到8，每一年更有10位新生兒是因為生產過程而死掉，昨日就碰到孕婦發生子宮破裂的情況。

黃姓醫師也掩面哭泣表示自己也面對過喪子之痛，他說：「我的大兒子後面有一對雙胞胎女兒，其中一個出生時就沒有心跳」、「我一直很喜歡當婦產科醫生，去迎接生命，有時騎機車停紅綠燈看到小蘿蔔頭跑過馬路，我覺得好開心喔！」

黃姓醫師也針對產婦狀況表示：「子宮破裂較常見是前胎剖腹產或是子宮有開過刀，因為自然產發生的情況是極少數的。」黃姓醫師也強調，醫病關係是來自信任，若造成家屬沒有信任，院方應該要再跟家屬做溝通。

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