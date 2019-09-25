警方執法傷高雄觀光？ 徐國勇：沒有作為才會影響觀光

2019-09-25 09:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄幫派火拚惡化治安，內政部長徐國勇與刑事局長黃明昭日前先後南下關心治安，遭高雄市長韓國瑜批評醜化高雄、傷害觀光。對此，徐國勇今赴立法院內政委員會進行數位身分證專案報告前受訪表示，第一時間警政署派人下去時，治安的確是有相當大的隱憂，警方改善治安的作為是在增加觀光、增加形象，沒有作為才會影響觀光。

徐國勇指出，這個案子大概逮捕了70個人，包括1個少年收容，大概10個人被收押，大家可以看到第一時間警政署派人下去的時候，治安的確有相當大的隱憂，我們要感謝警察的辛苦，抑制了可能發生的幫派火拼。至於這些幫派份子，警方的原則很簡單，有違法一定繩之以法，目前還在做一些相關盤點，但因為偵查不公開，目前不便透露。

徐國勇強調，整個治安問題需要中央跟地方一起配合，做得更好，形象才能提升，如果不重視治安、治安做不好，不要說別人破壞你的形象，是你自己在破壞自己的形象，有關治安的問題，地方配合得怎麼樣，人民都看得相當清楚。

對於有國民黨立委稱內政部此舉是在亂韓國瑜選情，徐國勇表示，沒有人會去亂他的選情，誰在亂誰的選情，這要問他自己，如果他對治安重視、了解，就沒有人可以亂他，這部分民眾也都看在眼裡。

徐強調，抓了70個人，10個人收押，這種治安該不該整頓，可以問一下人民，當上百個黑道火拼的時候，該不該抓，也可以問一下人民，人民就是最後的仲裁者，把這些抓了以後治安有沒有變好，觀光會不會增加，也一樣可以問一下人民，「當幾十個黑衣人在夜市晃的時候，你想你會去逛夜市嗎？」

對於韓國瑜質疑警方作為會影響觀光，徐國勇表示，沒有作為才會影響觀光，改善治安的作為是在增加觀光、增加形象，不要倒因為果、因果錯亂，也不要做不正當的連結，不要隨便就掛上一個「政治操作」，當他在講政治操作，「我也不禁想問是誰在政治操作！」

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