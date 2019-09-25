產婦「子宮破裂」母危子亡 百名親友圍診所撒冥紙抗議

2019-09-25 09:10

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲某間產科診所因醫療糾紛引發家屬不滿，今晨診所外聚集50多人灑冥紙抗議，警方獲報趕抵協調，1個多小時總算將現場民眾驅離，並將家屬帶回警局釐清案情。

37歲的李姓丈夫在現場悲痛表示，34歲的妻子前日住進該婦產科診所待產，昨日中午開始陣痛，經過院方檢查、確認沒問題後進入產房生產，不料妻子卻子宮破裂，大量出血，母子命危轉院急救，診所叫來的救護車卻將母子倆分別送往馬偕醫院、新光醫院，讓心急如焚的家屬只能兩頭跑。

李男說，剛出生的兒子搶救後仍不治身亡，妻子則因大量出血住進加護病房，目前仍未脫離險境，而院方始終不聞不問，昨晚，李男與家屬前往診所詢問，希望了解生產過程中到底發生什麼事，不料潘姓院長卻表示等上班時間再說，不願說明，家屬更發現病歷都被主治的黃姓醫師帶回家中，不在院內。

李男親友聞訊後氣不過，上百人前往診所理論，並提出諸多疑點，但院方始終不願出面說明，群眾在診所內外灑冥紙抗議，李男母親更坐在滿地冥紙中大聲抗議，希望能替媳婦、孫子討回公道，找到真相，警方獲報趕抵釐清，約1個多小時才將群眾勸離，並將家屬帶回警局釐清案情。

今晨該診所的潘姓院長接受電訪表示，因為產婦子宮破裂死亡率很高，當下只能先搶救陳女，後送醫院繼續搶救中，發生這種事也很遺憾，但主治醫師是黃姓醫師，詳細狀況還是得詢問黃醫師才清楚，目前診所也正在聯繫黃醫師出面說明。

潘姓院長也表示，他完全能夠接受家屬的悲痛，因為站在同理心的角度上，誰沒有小孩、誰沒有父母，他也完全能理解接受，但對於家屬親友聚集在診所外灑冥紙，他真的感到非常害怕驚恐。

主治的黃姓醫師今早7時許在臉書放上站在診所頂樓的照片：「為保護病人隱私，我沒有立場、沒有辦法跟大家解釋發生了什麼，當醫生最不想看到的事情發生了，醫學的有限、生命的珍貴，我的心滿滿的是不甘、不捨、心痛，做為醫生，我會為她做好跟安排後續，虔誠為她祈禱，盼望著她能平平安安、穩定康復。」

「對不起，以現在的狀況，我能做的我會盡全力，但我不能解釋什麼、回應什麼，請大家見諒。」不少網友在貼文上留言回應：「黃醫師加油，我相信你已經盡力了」、「我只能說生產不是零風險，我自己也是差點走不過的人，產科已經越來越少醫師了。」但也有親友留言反問：「出事當下沒有任何解釋，晚上還能好好睡覺？現在再來發個文好像很難過？抱歉我真的看不出來，麻煩給家屬整件事完整的交代。」

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