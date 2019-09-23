7歲童過蘇花遭重機撞飛身亡 父親悲痛發文

2019-09-23 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕台9線蘇花公路和中路段近日發生一起車禍，一名7歲男童穿越馬路時遭一輛黃牌大型重機撞上，男童被撞倒後雖急救仍傷重不治，昨日則有網友將行車紀錄影片PO網，影片中可看到重機騎士行駛在外側車道，男童卻突然衝進車道上，引發網友議論。在《花蓮同鄉會》臉書社團則有自稱是男童父親的網友發文，希望外界不要再批評任何人，只求多給離開的孩子多一點的祝福與祈禱，「不要再讓我受二次傷害」。

童父深夜發文：別讓我受二次傷害

21日上午一名王姓重機騎士在行經蘇花和中部落、台9線162.3公里處時，撞上當時正穿越馬路的何姓男童，男童被撞後，當場無生命徵象，經送醫急救，搶救5小時仍不治身亡。事發後外界議論，不少人懷疑重機騎太快，也有人認為要看行車畫面才能做判斷。

昨日下午則有網友在「小老婆汽機車資訊網」臉書分享重機騎士錄下的行車畫面，畫面中可看到，原本騎在中線的重機，先是因對向紅色車輛在雙黃線迴轉，重機為閃避汽車移動到外側車道，但再往前不久後，男童就突然從路邊衝入馬路，且距離重車不到20公尺。網友認為當下事發突然，即使是時速50公里也煞不住。該文PO出後也再度引發網友議論，有人認為騎士無辜，且每次出事都先檢討重機；也有人覺得該路段兩邊都是住家，原本就應該騎更慢，以免發生意外。

今凌晨在臉書社團《花蓮同鄉會》則有自稱是男童父親的網友發文，指外界針對意外各有各的評論，作為家屬也承受輿論批評及指教，但也懇請外界別再批評任何人，「我們只需要一句節哀以已滿足，走的是我的兒，痛的是我的心，我不希望也不願這樣的意外發生在自己身上」、「我只求大家多給予離開的孩子多一點的祝福與祈禱，不要再讓我受二次傷害，真的 拜託，每看一次關於兒子的事，每痛一次」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法