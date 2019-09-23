江湖凶險！ 握手言歡之夜 疑第三者攪局開車撞連千毅倉庫

2019-09-23 00:13

〔記者黃建華／高雄報導〕江湖凶險！高雄直播主之亂，日前在太陽會大老南下跟高雄在地聞人居間調停下，連千毅跟「大仁哥」原本握手言歡，兩人還在喝和解酒時，為何又發生連的直播倉庫被開車衝撞，引發槍擊案？隨著警方抽絲剝繭，不排除有「局外人」趁機攪局製造事端，讓雙方和解破局，一石二鳥，企圖讓大仁哥在高雄大哥前無法立足，也把連千毅推上險境。

直播主連千毅與在高雄少壯派頗具名氣的「大仁哥」，日前在網路互嗆後，引發砸店、砸車事件後，本月18日深夜，連千毅經由太陽會大老陪同南下與高雄地方多位大哥聞人居間調停下，和大仁哥握手言歡，雙方並相偕到酒店飲宴。

消息人士指出，喝到翌（19）日凌晨，連千毅卻接獲電話，得知他在鼓山區的直播倉庫又遭人開車衝撞，滋事者雖當場遭鼓山警分局逮捕。但連千毅隨即倉促離席，在場的大仁哥等人第一時間搞不清楚「撞」況。

當天凌晨5點許，大仁哥位於前鎮區二聖路的寵物店就發生槍擊案，警方案發不到12小時就在鼓山區逮捕涉案潘男等8人，起獲2把槍、31發子彈，自稱開槍的張姓男子也在翌日投案。

據了解，包括警方與外界原本都以為大仁哥這方罔顧江湖倫理，漠視幾位大哥的調停滋事，但警方深入追查，當天開車的李男似乎並非大仁哥的人，反而是與某黑道社團幹部有相當淵源。

由於李男對開車衝撞連千毅倉庫的動機交代不清，檢警懷疑犯案動機可能另有隱情，僅涉犯毀損罪嫌的李男因此遭檢方聲押獲准。

側面了解，專案人員不排除有「局外人」蓄意製造衝突，要讓當夜喝和解酒的連千毅和大仁哥互相猜忌，和解破裂。不過，目前李嫌在押，還需等進一步提訊才能釐清案情。

警界私下不諱言，連千毅因直播竄紅，但也樹敵不少，危機四伏。

有道上大哥對此分析指出，衝撞連千毅倉庫事件發生，若真的是有心的局外人攪局，剛好印證江湖凶險。

他說，如此一來，不僅會讓幾位出面調停的大哥對大仁哥誤解，日後大仁哥恐難在高雄立足。另一方面，挺連的太陽會兄弟衝動開槍反制，也讓連捲入這起事端，恐難全身而退。

全案真相還有待檢警進一步深入釐清。

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