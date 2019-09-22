中國籍「寶寶」來台當小三 元配夫死後提告獲賠

2019-09-22 20:47

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍王姓女子被查出和葉姓男子同居，葉妻狀告王女，雙方去年7月達成調解，由王女賠償35萬元結案，她並允諾不再和葉連絡，不料，葉男今年初因心血管疾病猝死，葉妻發現丈夫租屋處有數枚使用過的保險套，葉男手機內還有和暱稱為「寶寶」的王女密集通話紀錄，顯示直到葉男死亡前，2人仍交往中，高等法院認定王女侵害葉妻配偶權，判她應賠償20萬元給葉妻確定。

葉妻主張，和葉男結婚20多年，育有2名子女，事業上2人也相互扶持，但中國籍的王女卻利用葉男獨自在新北市板橋租屋的機會，從2014年12月起和葉男同居，兩人互以「老公、老婆」相稱，她提告後，去年7月6日，王女同意賠償35萬元，並承諾永遠不再和葉男聯絡。

沒想到，葉男今年1月2日突然因心血管疾病在租屋處猝逝，葉妻整理葉男衣物和手機等物品時，發現手機內有一位暱稱為「寶寶」的女子竟是王女，且她從去年調解後的第2天，即去年7月7日起，幾乎每天都有數通電話和葉男聯繫，有時凌晨2、3點還在密集通話，通話內容除彼此間噓寒問暖、互報平安外，還邀約一同出遊，表達愛臆，顯然已逾越正常男女關係，已侵害其配偶權，因此對王女求償80萬元。

王女否認調解成立後還和葉男在交往，辯稱電話通聯只是「朋友間的一般對話」，並未侵害葉妻的配偶權。

一審判葉妻敗訴；高等法院審理認定，依葉男生前和王女通話內容、每月多達數十通電話，及互相傳送情侶間常用、表達親暱之意的貼圖，顯然2人是一般戀愛的情侶互動關係，判王女應賠償葉妻20萬元確定。

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