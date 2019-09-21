「腦中雜音影響我」 男子隨機砍殺路人無罪

2019-09-21 19:46

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓男子去年11月持菜刀隨機砍殺一名路人，路人苦苦哀求並趁機躲到別人車內，他才罷手離去。李男受審時供稱受到腦中有一股「雜音滋擾」，迫使他殺人，「幻聽」辯詞和小燈泡案龔姓被告如出一轍，台北地院採信心理衡鑑報告，指李男犯案時不能辨識行為違法，判決殺人未遂無罪，但命其入相當處所監護4年，可上訴。

去年11月24日，李男帶著菜刀、騎著重機隨機尋找犯案對象，見一名路人戴耳機經過，李男突然抽刀朝他背後連劈數刀，當場血濺四處，被害人負傷跑了幾步不支倒地，李男並未罷休，又衝上前壓著他，高舉菜刀準備二度猛砍。

被害人苦苦哀求說，要錢或者需要找人幫忙，他都可以協助，李男聽了才未劈下去，但仍睜大眼睛盯著他看，此時，李男懷疑後方有人，起身轉頭查看，被害人趁隙逃走，攔下一台車子求救。

李男發現被害人逃走，立刻瞪大眼睛騎車尾隨，車主趕緊開門讓被害人上車鎖門，並打電話報警，李男見狀，透過車窗直視他，接著逃離現場。

被害人緊急送醫後倖免於死，李男被逮僅承認傷害，否認有殺人故意，辯稱案發前一星期起，腦中就有聲音指示他須攜帶菜刀在身上，並令他殺人，否則就會發出雜音滋擾，曾因精神疾病就醫，但後來腦中沒有聲音就不去了，近來不相信任何人，所以腦中聲音重現，未向任何人求助。

北院發現，李男前科累累，曾犯下妨害自由、竊盜、妨害性自主等犯罪前科，部分犯行因罹患「妄想型思覺失調症」而無罪，本次經過亞東醫院精神鑑定，也認為他因「思覺失調症」，導致「殺人未遂案」發生時，不能辨識其行為違法。

北院雖然評議李男殺人無罪，但認為他缺乏病識感，家人又無法有效督促他定期到醫療院所就診，母也不配合精神衛生單位專責人員訪視追蹤，使精神衛生法保護他，如果要期待他回歸社區規範機制，恐徒勞無功。

北院指出，基於犯罪預防之目的，避免李男因精神病狀對個人及社會造成難以預料危害，決定命他進入相當處所，施以監護4年，以期達成個人矯正治療及社會防衛之效。

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