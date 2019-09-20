高雄車站前驚傳大火 租車店頂樓濃煙不斷竄出
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租車店頂樓黑色濃煙不斷竄出，左邊有消防車的吊臂正執行救火作業。（圖擷自爆廢公社）

租車店頂樓黑色濃煙不斷竄出，左邊有消防車的吊臂正執行救火作業。（圖擷自爆廢公社）

2019-09-20 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄車站今日晚間驚傳火警，有網友在網路PO出一段火警影片，地點為高雄火車站前的某間租車店，目前消防隊已趕到現場撲滅火勢中。

該網友今日晚間在臉書「爆廢公社」PO出一段影片，可以從影片中看到，機車租車店頂樓有濃煙不斷竄出，現場消防警鈴不斷迴盪，畫面左方疑似有雲梯車的吊臂正在執行救火作業，原PO在貼文中表示「高雄車站前租車店大火，願大家平安」。

網友們看到貼文後紛紛留言祈禱「願平安」 、「大家平安」 、「願無傷」 、「願人員皆無恙」。

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  • 有另一名網友從另外一個角度拍下封路的畫面。（圖擷自爆廢公社）

    有另一名網友從另外一個角度拍下封路的畫面。（圖擷自爆廢公社）

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