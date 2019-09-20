國道上一路逼車 機場接送司機想報復卻GG

2019-09-20 06:35

〔記者楊政郡／台中報導〕從事機場接送的陳男，不滿在國道上前車竟突然減速，讓他嚇一跳！他不但沿途尾隨按喇叭、閃大燈，開到對方前也急踩煞車、及斜切攔下該車，就在國道上下車腳踹對方車子，雖未造成車損，但是他的逼車行為，不但讓他失去工作，被判強制罪2月、易科罰金6萬及賠償對方精神慰問金6萬，此案定讞不得上訴。

台中高分院判決書指出，陳男去年1月28日晚上駕駛公司車接送客人到機場後返家，經國道1號南下豐原至台中路段，前方自小客車一個緊急煞車，讓他差一點追撞上去，嚇出一身冷汗，陳男心存報復，一路尾隨到下南屯交流道。

對方轉進環中路，而陳男一路閃大燈、按喇叭，還將車開到對方前突踩煞車，到環中路哈漁碼頭前，將車斜切阻擋在對方前面，然後下車走到對方車旁，腳踹對方駕駛座車門，並要求下車理論，但對方嚇得不敢開車門。

這些過程被對方行車紀錄器記錄下來，對方提告後陳男被依強制罪判刑2月定讞。

民事部分，對方表示國道上遇到路霸，造成他心生恐懼，每次路上開車後車逼近時，均焦慮萬分，擔心擋到對方，又被攔車攻擊，噩夢難眠，已影響作息，請求損害賠償。

陳男辯稱，是對方開車先挑釁，他會逼車是給他教訓，對方也有過失。

台中高分院合議庭表示，對方只是過失行為，而陳男卻是故意行為，還多次突減速、踩煞車，一再逼車挑釁，按喇叭又閃大燈，已造成一般用路人恐慌，還下車以腳踹對方車門 ，已妨害他人道路正常行駛權利，審酌兩方財力，判決陳男需賠償對方精神慰撫金6萬元。

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