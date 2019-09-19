偷來的摸彩券竟摸到大獎！竊賊上台領獎合影現形

2019-09-19 16:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新北市林姓男子去年在新竹縣耶誕點燈活動上假扮科技廠志工，偷走350張園遊券和110張摸彩券，公然白吃白喝，當晚用偷來的摸彩券抽獎，竟抽中2萬餘元的40吋電視，甚至上台領獎開心合影，新竹地院依竊盜罪判刑5月。

判決書指出，月薪8萬元在製造業上班的林男，去年12月9日到新竹縣政府前廣場參加聖誕點燈活動，趁機行竊園遊券和摸彩券，前後共偷走350張園遊券和110張摸彩券。

林男拿著券到攤位吃喝玩樂，兩度將超過30張的摸彩券投入抽獎箱。當晚抽出特二獎40吋電視機，竟抽中林男偷來的摸彩券，林男竟敢上台領獎，並與抽獎人合影，只是沒留下個人資料即逃離現場。

活動事後主辦單位對帳發現園遊券的收入短少，追查確認2攤位遺失園遊券350張、摸彩券110張，立即報警處理。林男雖在每張摸彩券簽上不同名字，但警方依主辦單位提供的摸彩聯查驗指紋，查到有竊盜及妨害自由等前科的林男犯案。

林男雖矢口否認犯案，但證人指證歷歷，法官審酌林男素行不佳，正值青壯，不思以正當方式賺錢，貪圖一己私利，佯裝工作人員，取得工作人員信任，伺機竊取大量園遊券及摸彩券，還持偷來的彩券上台領取摸彩獎品，甚至完全不怕遭人識破發覺，行徑惡劣，惡性不輕，雖事後以捐款賠償主辦單位損失，但仍不認錯，因此依竊盜罪判刑5月。

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