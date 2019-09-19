華山分屍案》高院提審陳伯謙 死者家人痛罵「人渣」

2019-09-19 15:33

〔記者楊國文／台北報導〕「華山分屍案」嫌犯陳伯謙，被控性侵酒醉的高姓女學員後，將她勒斃、肢解成13塊，分屍7袋棄屍陽明山區，還割下乳房、下體試圖製成標本留念，台北地院依強制性交故意殺人等罪，判陳伯謙死刑、褫奪公權終身，高等法院今首度開庭，死者父親高父出庭痛罵陳伯謙落網竟談笑風生，「若有悔意，趕快下地獄，去向死者懺悔」，陳被押解進入法庭前，被死者妹妹高聲痛罵「人渣」，高母氣得出腳差點踹到陳伯謙。

高父說，陳伯謙殺了人，在落網後還能談笑風生，真是不可思議，一點人性都沒有。媒體問，據說，陳伯謙在看守所有抄佛經，是否代表有悔意，高父說，抄佛經不代表就有悔意，陳應該是在作秀，並非有悔意。

今日下午庭訊，高父和4名高家親人均出庭，被安排在隔離室，陳伯謙的辯護律師，則是多次為死刑犯辯護的律師黃致豪等人。

38歲陳伯謙去年在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳伯謙等人聊天、飲酒；隔天凌晨，高女酒醉昏睡，陳趁她無力抵抗時性侵，高女酒意稍醒明示拒絕，陳仍不罷手，持續逞慾並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，拿走高女背包內的200多元花掉。

起訴指出，6月3日深夜11時許，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

高女家屬苦尋多日找不到人，還上網協尋，家屬友人曾帶搜救犬前往草堂，嗅出端倪，在陳男臥舖附近反應激烈，警方也同步調查鎖定高女最後現蹤於野居草堂，6月17日陳男第2次被帶回警局調查時，終坦承殺害高女並棄屍，引領員警上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案，震驚全國。

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