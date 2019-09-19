細故口角 夫竟當幼子面捶打妻子並趕出家門

2019-09-19 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕阿成因故與妻子發生口角，竟捶打妻子並趕出家門，即便員警到場處理，仍持續辱罵，事後被依家暴傷害罪起訴。阿成出庭時否認犯行，但士林地院認定他放任自身情緒，恣意訴諸暴力，且無視稚齡幼子在場，仍傷害妻子，犯後還飾詞否認犯行，又未能達成和解，依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

起訴指出，去年7月10日中午1時許，夫妻起衝突後，阿成隨即邀妻子離開房屋，並將妻子從客廳拉至大門外，見妻子不斷掙扎，阿成甚至掐住妻子脖子並甩打耳光，最終將妻子拖到門外，害妻子全身受傷。

但阿成否認傷害、強制犯行，並辯稱，是妻子因離婚心生不滿，趁家中廚房做裝潢時闖入，所以才請她離開，不過她不離開，才把她抱出門外，強調「沒有把她打出去」，且過程中，被打、被踢的人是他，妻子會受傷是因她自己亂打亂踢、踢到櫃子所致。

然而，妻子告訴法官，當時她跟阿成說「女兒來了，你要穿褲子，女兒要抱抱，你不會穿褲子嗎，這給她什麼觀念，注意一下你的行為，光著下半身抱女兒」等語，阿成突然衝出來罵她，且瞬間拉扯她的頭髮，並打掉她的眼鏡、賞她巴掌，過程中，她雖試圖要女兒幫忙報警，但手機鎖住無法解開。

妻子接著說，阿成後來把她摔出門邊，大女兒則在樓梯間哭喊救命，她轉頭看小女兒在門口，準備要將小女兒拉出來的時候，阿成卻將小女兒拉進門內並瞬間關門、鎖門，她雖在門外要求阿成開門，卻未獲理會，直到她報警處理，阿成仍在員警面前兇她、罵她，並將母女三人的行李像丟垃圾一般丟在門口。

法官審理後認定阿成放任自身情緒，恣意訴諸暴力，且無視稚齡幼子在場，仍傷害妻子，顯示其情緒管理及自我克制能力均有所不足，並審酌犯後仍飾詞否認犯行，又未能與妻子達成和解及賠償，依法判刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法