「隱藏式」測速器被狂酸搶錢…原來是誤會一場！

2019-09-19 10:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投網路社群近來瘋傳警方在南崗工業區往草屯方向裝設「隱藏式」測速照相機，引發往來用路人關注，並狂酸警方「羞羞臉…，向人民搶錢」，令警方十分在意並深入了解、詳查後，結果竟是1場大烏龍，原來不是取締交通違規，而是環保局監測空品的移動式車輛辨識系統。

南投警方進一步表示，該監測空品移動式車輛辨識系統外觀像1只大型盒子，裡頭也有鏡頭配備，才會被民眾誤認為是「隱藏式」測速照相機，事實上，警方執行交通違規取締勤務時，一定會遵守道路交通管理處罰條例相關規定，在執行場所前100至300公尺豎立告示牌，且將取締儀器設置在路旁明顯處，絕不可能偷偷地藏起來「偷錄」，並再度重申，警方絕無網傳「隱藏式」測速照相機設備。

南投縣環保局說，縣內並無重工業的工廠，但空氣品質多半不理想，其中，汽機車所排放的廢氣是原因之一，為了釐清該污染源是境內與境外車輛之區別，才特別透過移動式車輛辨識系統展開「車輛調查計畫」，以大數據方式了解外縣市車輛產生的污染源對縣內空品影響之程度，進而擬定更適當的方案改善空品，提供民眾更優質的居家環境。

不過，環保局強調，為力求監測數據的真實性、客觀性，該監測空品移動式車輛辨識系統正如其名是「移動式」，以台3線、南崗路、中興路、國道交流道延伸道路等車流量較多的路線，作為監測數據的統計參考，同時提醒民眾只要不心存僥倖，又何必在意有無設置測速照相機？想不受罰的最好方式就是遵守交通規則。

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