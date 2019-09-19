在台港生宿舍設連儂牆 中國學生撕毀還掐頸！

2019-09-19 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕義守大學在台港生於自己宿舍房門設置連儂牆，不料卻引來中國學生不滿，中國學生除了出言侮辱，還屢次撕毀連儂牆，香港學生阻止時，甚至遭中國學生「掐頸」；校方發聲明指出，雙方已和解，卻仍有不少人懷疑港生是否遭到「被和解」，引發熱烈討論。

據《香港01》報導，一名就讀高雄義守大學的在台港生，近日於宿舍房門設置連儂牆，將便利貼排成香港英文縮寫「HK」，旁邊也有一排便利貼寫上「我願榮光歸香港」、「今日香港，明日台灣」等字句。

不過，此舉引來中國學生的不滿，該名香港學生的友人上「連登討論區」爆料，中國學生除了出言侮辱，還屢次撕毀連儂牆，當香港學生阻止時，更遭到中國學生「掐頸」。

寰宇新聞網報導指出，被攻擊的香港學生表示，他理解中國學生有不同立場，但是字條上沒有任何攻擊中國的字眼，只是想聲援香港反送中，對於會因此遭到中國學生攻擊感到十分驚恐；更可怕的是，香港學生事後想跟校方調閱監視器，但校方卻十分消極處理，甚至稱是因為香港學生先貼字條挑釁，中國學生才會動手攻擊。

對此，義守大學昨（18）日在臉書上發布聲明，表示校方接獲投訴後，隨即展開事件調查，並加派校安加強巡查，宿舍回歸平靜，並稱，雙方當事人在昨日下午七點許，於管轄派出所完成和解；不過，消息傳出後，仍有不少人質疑港生遭到「被和解」，引發熱議。

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