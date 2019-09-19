打球掃帚頭脫離刺破同學眼球 學生家長判賠110萬

2019-09-19 07:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東新園國中李、鍾國中打掃時，拿竹掃帚打球，鍾生揮竹掃帚時，掃把頭突然脫離握柄，剛好擊中李生左眼，視力嚴重受損，屏東地院認定鍾生和校方要負責，但高雄高調查校方沒過失，僅判決鍾生和家長連帶賠償110萬元定讞。

103年10月15日下午3點，學校打掃時間，鍾生持竹掃把揮球，投球的李生卻被脫離握柄飛出的掃帚頭擊中左眼，眼球破裂視力難以恢復，嚴重影響日後謀生能力，李姓家長要求鍾生及學校給付醫療費、精神撫慰金等共420多萬元。

鍾生家人指稱，李生突然投球，鍾生基於本能反應揮動竹掃帚，沒料到掃帚頭會飛出釀成事故，不是故意的，也沒有過失。

郭姓班導師則說，曾提醒李、鍾2生及班上其他學生不可在打掃時間嬉戲，沒有違反保護教育學生的義務，否認有過失。

地院法官調查，鍾生揮擊第2次時，因前次揮擊掃帚頭已脫離握柄，在此情形下，自會注意不應再揮動掃帚，他卻再次揮擊，以致釀成傷害，明顯有故意與過失，

並查，李生第1次丟球後，鍾生所持掃把柄與掃把頭已分離，鍾生正在接合之際，李生竟不等對方準備完成即將球丟出，致使鍾生情急之下揮擊造成事故，李生自己也要負3成過失責任，因此判決鍾生和家長和學校分別賠償155萬元和44萬元。

不過，案經上訴高雄高分院後，合議庭法官認為郭師有告誡學生打掃時間不要嬉鬧，並在意外發生前，正好有事去教務處，認定學校沒有過失，但仍判決鍾家人賠償110萬元確定，比原審少45萬元。

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