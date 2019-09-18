偽簽證人製筆錄 警矇騙院檢搜索票

2019-09-18 23:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局蘆竹警分局偵查隊史姓警員去年3月10日未取得證人同意，連續用3人名義，自行按捺指紋、偽簽名字，製作筆錄，向新北地檢、地院聲請搜索票，後被檢舉送辦，桃園地方法院依偽造文書罪判他1年4月徒刑、緩刑4年，並批他侵害人權、損及警方形象。

判1年4月徒刑、緩刑4年

檢方說，史姓警員冒用管理員身分，捺用自己的指紋後，偽簽名字後，讓1名證人擔任A1證人，製作筆錄作為檢舉調查筆錄後，再冒用另2名社區住戶的訪談紀錄，並提供與案件無關的照片，作為證據。

去年3月19日，史姓警員拿著偽造的偵查報告，先後向新北地檢、地院聲請搜索票，當天晚間並持搜索票到新北市林口區，查獲江姓男子持有2包K他命、約20公克，再依違反毒品危害防制條例將他送辦。

史姓警員被檢舉後，桃園地檢署依法起訴，法官指出，史姓警員身為警務人員，卻為了追求績效，罔顧人權，未依法偵辦犯罪，嚴重損害警察群體所建立必將公正、謹法行事的形象，辜負社會大眾賦予厚望與高度信賴。

但法官審酌他為查緝犯罪的動機，並因他沒有前科，年紀尚輕，犯後深表悔意，相信他經過偵、審程序後，已得到相當教訓，依公務員登載不實罪，判處他有期徒刑1年4個月、緩刑4年，得向公益團體提供90小時義務勞務，參加法治教育4場。

蘆竹警方指出，已將史姓警員調離現職，收到法院判決後，還會再研議相關行政處分。

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