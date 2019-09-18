黃牛抓狂撞爛汽車板金 檢察官：飼主恐拘留3日

2019-09-18 23:30

〔記者吳政峰／台北報導〕金門一頭黃牛日前突然失控衝入馬路撞汽車，導致車子的鈑金凹陷，嚇壞駕駛，對此，桃園地檢署主任檢察官蔡正傑呼籲飼主應綁好牲畜，若讓危險動物出入在有人的道路，最重恐面臨3日拘留。

蔡正傑指出，依「社會秩序維護法」第70條第2款規定，畜養的危險動物，出入有人所在的道路、建築物或其他場所，可裁處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰；而依「道路交通管理處罰條例」第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，也可處所有人300元以上、600元以下罰鍰。

民事責任部分，蔡正傑認為，飼主因未將黃牛適當放圈養，造成民眾發生車禍以致車輛受損，甚至造成他人身體受傷，屬過失不法侵害他人權利，依民法第184條侵權行為的規定「應負損害賠償責任」，受損害的民眾除可向飼主求償修車費用或醫療費用，若因受傷不能上班所衍生的損失或所增加之生活支出費用，均可一併求償。

刑事責任部分，蔡正傑表示，依刑法第284條規定，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

他解釋，飼主放圈養黃牛或動物，本應注意平時應以鏈繩繫牢，或為其他必要之防護措施，確實控制、約束動物動態，以避免動物肆意於道路上追逐往來車輛或行人並造成危險，飼主若未加諸任何防護措施而任由動物遊走，造成他人受傷，依所受傷勢負輕重不一的過失責任。

本案黃牛與車輛碰撞在都市雖不常見，但蔡正傑透過台灣司法人權進步協會呼籲，民眾飼養犬隻未加諸任何防護措施，任犬隻四處遊走追逐路人，不加管束，造成他人受傷，也可能面臨刑事處罰、民事賠償、行政罰緩等責任，切勿輕忽。

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