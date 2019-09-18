失業缺錢持刀搶高雄超商 19歲歹徒落網

2019-09-18 19:15

首次上稿 17:50

更新時間 19:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山區今驚傳超商搶案，警方循線逮獲19歲呂姓男子，因失業缺錢花用，竟持檳榔刀搶超商，謝姓女店員機警將收銀機斷電，呂男未得手騎車逃逸，但自知法網難投案，警訊後將他依法送辦。

據了解，呂男（19歲）今天上午9時許，頭戴黑色全罩式安全帽，身穿花上衣，預藏一把檳榔刀在背包中，進入超商內佯裝購物，由於店內還有其他客人，他先詢問謝姓女店員有無販賣撲克牌？女店員幫他找到撲克牌後，他卻未購買，先步出店外。

呂男等到店內民眾離去後，改穿黑色上衣進入店內，從背包中拿出預藏檳榔刀，直接走到櫃檯亮刀，對女店員大喊「搶劫」，要求女店員「交出現金5000元」，女店員機警將收銀機斷電，告訴歹徒店內沒錢。

呂男不死心闖入櫃檯內，操作收銀機拿錢，卻一直打不開，未得手現金，徒步逃離現場，所幸未傷害女店員，整個過程大約7分鐘，女店員等歹徒離去，趕緊打電話報警，迄今仍驚魂未定。

警方據報調閱監視器畫面，發現呂男將機車放在超商100公尺巷弄，還一度變裝躲避查緝，警方以車追人鎖定呂男，經聯繫家人動之以情，呂男自知法網難逃，自行到五甲所投案，據了解，呂男因失業缺錢花用，才會持刀搶超商，不料沒搶到錢，還要吃官司，警訊後將他依恐嚇取財送辦。

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