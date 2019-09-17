參加苗地反賄選 台中高分檢察長籲鄉親：要賺就賺1500萬大筆的

2019-09-17 12:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕因應明年初的總統副總統及立法委員選舉，苗栗地檢署今天辦理「防貪反賄‧樂居苗栗」反賄選記者會；苗栗地檢署於此次新增科技查賄，地檢署設立反賄選LINE粉絲團，民眾加入後，可透過LINE提供相關情資，身分保密到家。

今天活動由苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏主持，並邀請台中高分檢檢察長謝榮盛、苗栗縣調查站主任吳宗杰、苗栗縣警察局長翁群能、苗栗縣政府政風處長王明朝及苗栗憲兵隊調查官彭仁君等人出席，宣示檢警調政風憲兵整合，全力查賄反賄。

鄭鑫宏致詞時表示，本次反賄選，推出科技查賄，地檢署設立LINE粉絲團，民眾加入後，可透過LINE提供相關情資，只有後台負責偵辦人員才會知悉，其他人絕對看不到，檢舉絕對保密。

謝榮盛也說，苗栗地檢署於去年底地方公職人員，共查獲12件賄選案件，其中10人當選無效；明年初的總統副總統及立法委員選舉，賄選獎金最高1500萬元，他呼籲選民不要拿一張500、1000元的買票錢，要賺就賺大筆的。

地檢署也將各種賄選態樣製作成一座「賄選態樣山」，除了常見的現金買票、便宜旅遊、好康餐會，也將「散播假訊息」放入，表示連同假訊息一樣是查察的對象。眾人也手持棒球棒，將賄選態樣山打倒，象徵「打擊賄選、揮棒成功」。

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