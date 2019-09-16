台鐵華山引道維修意外 司機員沒遵守安全守則遭輾斃

2019-09-16 13:59

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓台鐵技術助理兼司機員在台鐵鐵路調車場華山引道內施工時，不幸遭「溜逸」滑行的工程維修車輾斃；台鐵以及負責現場指揮的台北工務段王姓段長，因而被控業務過失致死；台北地檢署調查，陳姓司機員離開工程車前，沒遵守安全守則將司軔閥調至緊軔位置，也沒拉緊手煞車及熄火才導致車輛溜逸，因此將王姓段長及台鐵不起訴。

去年12月10早上9時30分，陳姓司機員與林姓技術助理，2人一組進入華山引道內施工，由陳男負責駕駛工程維修車及載具手推平板車移置工作；9時52分時，工程維修車突然發生「溜逸」，順著軌道坡度滑行，不幸輾過正在軌道施工的陳男，直到碰上軌道末端止衝檔才停下。

當時在另一頭作業的林姓技術助理，發覺工程維修車發生滑動，前去查看卻驚見陳男遭輾，嚇得報案求救，陳男送醫搶救後仍不治；包括台鐵以及負責現場指揮作業的王姓段長，事後均被依業務過失致死罪法辦。

王姓段長否認涉有業務過失，指發生事故的工程維修車設備均正常，包括前照燈、氣軔附手煞車、駕駛室照明設備等都可使用，依照《交通部台鐵管理局行車實施要點》規定，停留動力車時應切斷動力，若沒切斷動力，人員不得離開。

檢方認為，陳男將工程維修車駛回第1股道停放之後，沒依作業規定將司軔閥調至緊軔位置，也沒將手煞車打緊及熄火，便離開工程維修車，導致車輛溜逸滑行；因台鐵已依職業安全衛生法規定制訂安全守則，且肇事的工程維修車也有止滑等裝置，難認定台鐵以及王姓段長涉有過失。

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