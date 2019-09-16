「適用5到12歲」婦控溜滑梯瑕疵害骨折討國賠

2019-09-16 13:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名廖姓媽媽去年11月帶著孩子到新北市汐止區白雲公園溜滑梯，她溜下左腳卻撞擊地面腳踝骨折脫臼，廖女控訴溜滑梯下方底崁距離地面35公分，且無警語提醒注意危險，怒向新北市政府新建工程處求償72萬餘元，新工處則說，設施已載明「適用年齡是5到12歲」，新北地院調查認為，滑梯符合國家標準及兒童遊戲場設施管理規範，今判廖女敗訴。

廖女指控，去年11月11日上午11時許，她帶著小孩到白雲公園遊玩，她叫小朋友先在溜滑梯上方等她，自己先溜下以便在下方抱接小孩，未料該磨石子溜滑梯太滑速度過快，且滑梯下方底崁距離地面高達35公分，無任何警示標語提醒使用人注意危險，害她溜下後，左腳撞擊地面受傷，左側內、外後踝骨折及脫臼，術後至少得休養6個月，認為滑梯太滑、無阻力緩降害她受傷，向負責管理管理維護公園的新北市新工處求償醫療費6萬餘元、看護費28萬餘元、工作所得損失17萬餘元、精神慰撫金20萬元，共計72萬3408元。

新工處則提出相關安檢報告書指出，白雲公園內設置的遊戲設備及材料，均符合公共兒童遊戲場設備，遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法等國家標準，且符合衛福部訂定兒童遊戲場設施安全管理規範，並經檢驗合格，公園事發前檢查日期是去年10月25日，遊戲場內設有警示標誌，並載明使用者年齡為「5至12歲」，強調溜滑梯規劃設置或設備規格，均符合法令規定安檢標準。

新工處表示，該溜滑梯是提供給年齡「5 至12歲」兒童使用，因此滑梯長度、寬度及斜度，均針對「5 至12歲」兒童身形、體重所設計，廖女本就不宜使用滑梯，訴請駁回，認為市府縱有設置或管理有缺失，廖女未遵守使用規定，不當使用滑梯，也應負過失之責。

法官依新工處提出的安檢報告書，認定滑梯符合國家標準及兒童遊戲場設施安全管理規範，並經檢驗合格，滑梯滑出段終端距離防護鋪面高度最高為34公分，也未逾公共兒童遊戲場設備國家標準，難認滑梯設計有瑕疵可言，廖女雖主張曾有兒童使用該滑梯受傷的新聞報導，但未清楚說明該兒童受傷時使用滑梯的具體情形，且缺乏事證確認其內容真實性，難作為滑梯設置有缺失之依據，駁回廖女之訴。

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