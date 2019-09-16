性侵同居人女兒稱被引誘 色男判刑4年6月

2019-09-16 12:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名13歲少女被母親的陳姓同居男友猥褻、指侵，事後兩人還發生11次性行為，少女母得知後質問男友決定分手，阿明到案後辯稱，是少女在他旁邊看A片，引誘他犯罪，新北地院審理時則坦承犯行，法官考量陳男與少女及少女母達成和解，今依乘機猥褻、加重強制性交罪判陳男有期徒刑4年6月，可上訴。

少女平日跟阿嬤一起睡，但房間沒冷氣，判決指出，2017年夏天，就讀國一的少女跑到有冷氣的母親房間，母女跟陳男三人同床，睡在中間的陳男，趁少女與女友熟睡時，伸手摸少女的胸部、下體，她驚醒後拒絕「你不要這樣」，然後跑到客廳躲避；兩週後阿明又趁三人同床而眠時，對她指侵，少女拒絕說「不要」，但陳男仍未停手。

事後，陳男又多次趁少女母不在家時，在未違反少女意願下，與少女嘿咻11次，直到去年初，少女傳LINE跟母親LINE抱怨「你知道我被欺負嗎？」少女母才驚知枕邊人竟對女兒伸出狼爪，連忙報警。

檢方偵訊時，陳男辯稱，第一次摸少女時，對方睡著應該不知道；第二次少女躺在床上用手機看A片勾引他，他才會撫摸少女並對她指侵，之後他又趁女友不在時，在房間與少女發生性行為。審理時則對犯行坦言不諱。

法官痛批陳男未善盡保護教養年幼家庭成員，違反社會人倫，惡性不輕，但考量陳男已與少女及少女母和解，獲得原諒，同意給予自新機會，且猥褻指侵少女手段並未以強暴或脅迫方式為之，判刑4年6月。

檢方依據阿明及少女供詞、阿明與少女母、少女與少女母LINE對話紀錄，認定阿明犯行，依涉犯強制猥褻、加重強制性交、4次對未滿14歲少女、7次對未滿16歲少女性交等罪起訴阿明。

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