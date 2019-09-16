空屋前驚見七個骨灰罈 老翁嚇破膽

2019-09-16 12:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄燕巢區深水里牧場路一戶空屋門前，驚傳發現7個來路不明的骨灰罈，引起當地居民人心惶惶，高市社會局殯葬管理處今天上午前往了解，表示將要求地主國有財產署接手處理，結果引起深水里長林明雄不滿，當場發飆各單位互踢皮球，要求殯葬處立即解決。

發現骨灰罈的66歲崔姓老翁說，9月13日中秋節上午10點多，他心血來潮返回附近老家空屋清理，發現門口一座棄置的沙發蓋滿紙箱，他隨手一撥，赫然驚見7個骨灰罈，由於骨灰罈並無任何資料，罈內骨灰來路不明。

老翁說，從今年初他就感到身體不舒服，眼角好像都有一個人影，直到13日發現骨灰罈整個人才如釋重負，他研判這些骨灰罈應為無主骨骸，可能是土公仔受人之託處理，卻隨便棄置在他老家空屋門口，他氣急敗壞表示，台灣人最注重慎終追遠，把人家的祖先骨灰這樣亂丟，絕對會遭到報應。

林明雄表示，7個骨灰罈被棄置的地點，就在台22線（牧場路）旁，已引起路過者和當地居民人心惶惶，希望殯葬處能馬上移地安置。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法