嘉市查獲42公斤升空煙火 怕被罰沒人敢認領

2019-09-15 19:46

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「這批升空煙火是誰的？」中秋夜嘉義市港坪國小前，有人超過夜間12點仍施放爆竹煙火擾人清夢，警、消與環保單位組成的聯合勤務小組獲報到場，發現地上堆放升空煙火總共10大箱，現場沒發現施放行為人，在場民眾也沒有人承認是所有人，最後聯合勤務小組暫以無主爆竹煙火物品代管。

嘉市消防局災害預防科長李嘉霖表示，經查這批升空煙火有合格認可標章，初步調閱附近路口監視器，雖未發現施放行為人，會再請港坪國小提供相關監視器畫面；如查獲逾時施放者，可依嘉市爆竹煙火施放管制自治條例裁罰3萬至15萬元，並沒入該批升空煙火，如未查獲行為人，也無人認領，待公告6個月後，進行銷毀。

這批升空煙火總共10大箱（內含200多盒），火藥量達42．3公斤，市值逾2至3萬元，現場沒人承認是所有人，聯合勤務小組認為這批升空煙火雖堆放在戶外，但數量驚人，具危險性，最後暫以無主爆竹煙火物品代管。

中秋連假期間，嘉市聯合勤務小組執行施放爆竹煙火勤務工作，中秋夜隔天的14日凌晨零時25分，接獲民眾報案，指四維路與高鐵大道路口附近有人超過夜間12點逾時施放爆竹煙火，勤務小組抵達現場後，發現在港坪國小前的人行道上有人群聚集烤肉，一旁地上堆滿多達10大箱升空煙火。

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