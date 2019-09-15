只因蚵仔煎太慢來 怒譙店員又毆傷14歲少年

2019-09-15 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕有必要氣到動手打人嗎？台南安平某家小吃店，日前有名男子，疑似因為不滿出餐太慢，不僅怒罵店員，老闆14歲兒子見狀下樓勸架，竟被男子毆傷送醫，讓孩子的媽悲痛表示，「這樣欺負小孩算什麼！媽媽的痛沒人會懂！」

爆料公社今日有網友指出，日前在台南安平老街某家小吃店，有名男子疑似不滿蚵仔煎上菜太慢，衝到櫃台跟店員理論，嗆「一個蚵仔煎出那麼久是在x小？」店家的14歲弟弟聽聞樓下爭執聲響，下樓勸架，卻被被該名男子毆打。

文中指出，當時14歲小弟都已經被男子打到倒地，卻還要繼續「往死裡打」，讓孩子的媽感到非常痛心，大罵「他才14歲欸！不要臉無恥，這樣欺負小孩算什麼！」

據了解，男子在點完餐後，等了6分鐘餐點才上桌，因不滿「等太久」，一氣之下就上前理論，甚至毆打小孩，且在打完人後還可以安然地回到位置上，繼續品嘗蚵仔煎。

店家則表示，出餐時間6分鐘在正常範圍，並怨嘆表示，如果出菜慢一點就會被揍，「那是不是所有生意人都別開門賺錢養家活口？」

網友在看到相關影像後，指認出是台南安平老街的一家蚵仔煎店，並表示店家出餐算是快速了。也有網友怒嗆，要男子「直接上鍋子跟食材自己煎啊！煎是都不用時間的嗎？以為便利商店微波啊？」還有網友認為，應是言語上有衝突，但不管發生什麼事，打人就是不對，甚至還把人打到送醫院。

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