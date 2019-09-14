機車註銷牌照上街趴趴走 裁決所開罰被法官打臉

2019-09-14 06:22

〔記者楊政郡／台中報導〕員警攔查一台「已註銷牌照」的機車在路上趴趴走，裁決所開罰李姓車主3600元及牌照扣繳。但李女不服說車子早賣給車行，2013年她登報催告過戶，新竹市監理站已核准「拒不過戶註銷號牌」，車子趴趴走與她無關！裁決所找車行老闆劉某，發現他已死亡，改裁罰繼承人劉妻，劉妻又喊冤，她從未看過車子，且老公過世後3年才發生的違規，為何歸責繼承人？法官認為，這部車何人支配？沒有證據顯示是劉妻掌控中，劉妻的罰單應撤銷。

台中市警察局三分局2017年3月20日在東區仁和路，攔查一部「已註銷牌照」機車，當場扣車及扣牌照，裁決所對李姓車主開出罰單，處罰3600元及牌照吊銷，李女不服說她早就把機車賣給機車行，怎麼還罰她？2013年她登報催告過戶，無人理會，新竹市監理站已核准「拒不過戶註銷號牌」，此事與她無關。

據悉，新竹市監理站查得車行的老闆劉某2012年底死亡，繼承人也一直沒有來辦理過戶，而李女已登報催告，准予辦理「拒不過戶註銷號牌」。

法官調查，劉老闆2012年12月死亡，車行於2013年5月27日辦理歇業，李女2013年7月31日登報催告辦理過戶，同年8月7日核准該車辦理「拒不過戶註銷號牌」。

裁決所轉而開罰劉老闆繼承人劉妻。行政法庭法官認為，被警察攔查是2017年3月20日，該機車駕駛人是湯女而非劉妻，劉妻說她沒有管領、使用該機車，尚屬合理，再則該機車行2013年5月27日歇業登記，李女同年7月的催告是否發生效力？新竹市監理站得否據以核准辦理「拒不過戶註銷號牌」，已有很大質疑。

劉妻在本案中，並沒有實際占有、使用該機車，車主資料仍為李女，劉妻取得之遺產，並沒有這台車資料，湯女駕駛該機車在路上叭叭走，難說是劉妻的故意或過失有關，裁罰顯非適當。

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