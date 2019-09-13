中秋凌晨雲科大旁小吃街大火 燒掉5間店

2019-09-13 12:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學旁斗六龍潭小吃街今天凌晨近2點發火警，大火瞬間吞噬商店，攤商第一時間拿滅火器自救仍來不及，事後清查共有5間店家遭波及，所幸現場沒有人員受困傷亡，粗估財物損失達逾百萬元。

雲林消防局清晨1時54分接獲民眾報案，指斗六市龍潭北路統一超商對面鐵皮屋小吃攤起火燃燒，當時小吃多在收攤中，發現大火時，立即加入滅火行列。「拿了三具滅火器滅火也沒有用」，小吃店老闆表示，火勢一發不可收拾，一整排商店都被大火吞噬。

雲林消防局調派斗六、公園、古坑、斗南等4個分隊、6部消防救災車輛與16名警義消出勤救災，現場為鐵皮屋搭建小吃攤，無人員受困受傷，燃燒面積約60平方公尺，火勢在2時26分熄滅，起火原因由消防鑑識人員調查釐清中。

店家表示，受災的店家多在小吃街開業10幾年，生財工具突遭燒毀，都覺得很無奈，認為大火造成的傷害太嚴重，商店可能得打掉重修，短期內無法恢復營業。

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