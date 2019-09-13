天外飛來子彈穿破民宅！阿公阿嬤嚇壞 軍方也驚訝

2019-09-13 11:46

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮巨埔里14鄰張姓民宅竟然被「飛彈」擊中！嚇得當時人在家裡、年過9旬的阿公張進相、張羅漂妹驚嚇不已，所幸只是塑鋼板的鐵皮屋頂被擊破1個圓孔、天花板裂了1道，並無人員受傷。研陸軍第33化學兵群指揮官李煜森今天早上特別帶著紅包到張家慰問2名飽受驚嚇的長輩，向鄉親致歉，也勘查張家實際受損狀況，將在近日協助修復。

李煜森直言，他們昨晚接獲前述消息，說昨天早上10點左右，張家「天降飛彈」。由於清查確認當時國軍只有該部隊在關西營區的靶場內進行射擊訓練，使用的正是50機槍，與掉落張家地面的50機槍子彈吻合，因此不迴避責任，今天早上立刻趕到現場慰問。

他說，陸軍第33化學兵群增消營昨天早上8點半到11點，在關西靶場做駐地射擊訓練，現場設有避彈罩、背彈牆，而50機槍本身的有效射程只有1000~2000公尺，子彈怎麼會飛到2公里外的張家屋頂上掉落，懷疑可能擊發的子彈受到風力或撞擊到了石頭等外物所致，最後在張家鐵皮屋頂上方墜落，以致造成民宅的損害和老人家受到驚嚇。

這起意外，除了巨埔里里長彭享煤一聽說立刻到場關切，新埔鎮代會主席王增基、鎮代范振葵今早也先後到場了解。

92歲的張羅漂妹說，事發時她因下背痛正在房間躺著休息，94歲的老伴張進相則在外面。突然間巨大「碰」的一聲把她嚇得魂都飛了，回神後趕忙起身出來查看巨響來處，最後發現客廳天花板破了個洞，沿著這個洞還有一道裂痕，下方地面就躺著1顆還冒著煙的子彈。

張家其他子孫們聽到後也紛紛趕回，發現是軍方的子彈，天花板上方的鐵皮屋頂也被擊出1個圓圓的彈孔，大家都匪夷所思面面相覷詢問：這顆「飛彈」到底怎麼飛來的？

李煜森說，他從軍22年還是首次碰到這樣的事情，因為他們在實施50機槍射擊訓練時，除了不採連發射擊訓練外，靶場內都有避彈罩、背彈牆等防範措施，而50機槍的有效射程不過1000公尺到2000公尺，並不會很遠，但是張家位於關西靶場的西北方，已經是在2公里外，只能懷疑會不會是因為風力、或擊發的子彈因誤擊到石頭而造成。

但不論如何因為這起意外造成地方鄉親的驚擾，該部隊特別到場致歉和慰問，未來也會加強射擊訓練方面的安全維護。

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