烤雞、養樂多、柚子、蘋果... 這分局中秋加菜「眉角」多

2019-09-13 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕中秋節月圓人團圓，但警察工作可是全年無休，台中市第五分局分局郭士傑為了慰勞辛苦執勤同仁，想出不一樣的方式替大家過節，選在自家分局餐廳讓大家大快朵頤一番，還精心布置讓過節的氣氛更加濃厚，只是準備的食材暗藏玄機，讓同仁不禁打趣說，第一次吃到這麼多「眉角」的菜。

事實上，各行各業多少有不成文的行規，也存在著不少禁忌，尤其警察、消防等工作，特別講究一些「規矩」，雖然平日執勤出生入死給人無懼形象，但其實內部也有禁忌規範，儘管多半沒什麼科學依據，但一輩傳一輩，大多警消還是選擇寧可信其有，不敢鐵齒、犯忌。

而該分局此次特別商請大台中警察之友會第五辦事處主任林貴容準備加菜金，加菜選的菜色更是別具深意，準備「烤雞」意指考績，吃烤鴨是「壓壓馬路」象徵轄內交通順暢平穩，喝養樂多代表打擊犯罪及為民服務能「多多益善」，準備柚子和蘋果是希望同仁保祐平安（保柚蘋安）執勤。

最後一定要應景的是月餅，準備了200份知名餅舖的禮盒一一致贈給分局同仁，各派出所也有警友站分送月餅，除了恭賀大家中秋佳節愉快外，同仁彼此間也打趣的說，吃了這個餅，代表我們警察同仁處理案件都要「秉」公處理，還真的是「眉角」多多。

分局長郭士傑則說，警察工作焚膏繼晷，日夜輪替，能幫同仁加菜除了慰勞大家平時的辛勞，開心過不一樣的中秋節，也希望能帶給同仁像大家庭一樣團圓和溫暖的感覺。

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