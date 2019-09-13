男遭砍16刀丟包醫院身亡 5男1女涉毒品、強盜殺人送辦

2019-09-13 10:23

〔記者邱俊福／台北報導〕北市南港區一名林姓男子日前遭砍至少16刀，遭1對男女開休旅車載至醫院丟包不治，檢警單位經連日追查，昨天先後逮捕王姓等5男1女到案，初步查知王男等人準備藍波刀、口罩、手套等，預謀強盜毒品殺人，依毒品及強盜殺人等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

檢警初步調查，林男曾因毒品案入獄，交往頗複雜，雖在北市信義區林口街批發賣鹹水雞，但也從事毒品交易，案發當天，林男被嫌犯等人相約到其承租的地下室一樓套房，遭嫌犯等人持刀砍殺，強盜毒品，並將砍傷的林男載往醫院急診室丟包。

據悉，王嫌等人到案，則都避重就輕，語多保留，相互推諉，僅表達當時雙方引發激烈口角衝突與拉扯。

檢警調查，本月10日凌晨時分，林男與嫌犯等人相約在福德街一處民宅地下室，待了3個多小時，約清晨6時左右，林男突然摀著肚子奪門而出，跑了一段路後，渾身是血倒在路邊，此時有輛休旅車突然開到他身邊，一對男女將他送到附近忠孝醫院急診室。

該對男女向院方醫護人員表示是路過民眾，於路旁見傷者受傷，純粹善意協助就醫，拒絕留下聯絡資料，隨即駕車離開現場。林男就醫後，因身上受有至少16處刀傷，經急救後仍於上午7時許宣告不治。

檢警據報經調閱案發現場周邊監視畫面，發現行兇歹徒作案前均戴上口罩、手套及更換作案車輛與更換車牌，顯為計畫性預謀犯案，經以車追人後，昨天先後在北市與新北市將涉案的5男1女逮捕到案。

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