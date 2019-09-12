老翁入住長照中心被肉塊噎死 遺孀求償卻敗訴

2019-09-12 12:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓老翁入住新北市一家老人長期照顧中心，吃飯時卻被2.5公分肉塊噎住喉嚨導致呼吸困難並失去心跳，搶救後成植物人，住院9個月後死亡，張妻認為長照中心應提供細碎軟質食物給夫吃，蘇姓負責人應負過失責任，求157萬餘元，新北地院認為張翁平日可自行進食，對食物亦無特別要求，長照中心也未延遲就醫，今判張妻敗訴，可上訴。

張妻指控，老公2016年12月住進該長照中心，蘇姓負責人明知依新北市政府社會局的老人福利機構規定，提供食物質地應符合服務對象的生理需求，如細碎、軟質、流質、管灌等食物給供夫食用，去年1月竟提供含有肉塊的餐點，害夫成植物人，並於同年10月死亡，認為蘇姓負責人應負照顧疏失責任，求償醫療、看護、喪葬、精神慰撫金共157萬餘元。

蘇姓負責人則說，張翁是進食過程中自行發生食物哽咽，引發缺氧性腦病變傷害，刑事部分檢方已做出不起訴處分，張妻求償未負舉證責任，訴請駁回。

長照中心護理師及看護供稱，張翁雖行動不便，但仍可自行推輪椅去想去的地方，也能自行進食、飲水，僅上廁所需人協助，當天發現張翁臉色發白後，立刻就撥打119，並同步做CPR ，救護人員不到5分鐘就到了；急救人員則說，到場發現張翁已無意識，口中也未檢查到異物，因此無法判斷患者是否被食物噎到，如是噎到，在患者有意識時，我們就會用哈姆立克法，沒有意識的話就只能做CPR 、AED 等急救並緊急送醫，到醫院後，醫生進行插管才發現呼吸道有異物。

法官認為，長照中心雇用照顧員並無延誤送醫，加上社會局網站指出，「食物質地應符合服務對象之生理需求」，而非規定對所有受照顧對象均應一律提供細碎軟質、流質、管灌等食物，張妻於檢方偵查時自承，老公先前都是自己用餐，對於用餐餐點內容或方式並無特殊要求，就按該中心規定，因此認定長照中心無過失，駁回張妻請求。

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