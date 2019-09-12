不讓金招牌蒙塵 這單位大數據緝毒屢建功

2019-09-12 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊運用電腦大數據分析，針對治安熱點集中火力編排勤務強化攔檢盤查，屢屢蟬聯警局線上立破評比第1名殊榮，尢其今年暑假青春專案期間，光6-8月所查獲毒品案件合計428件，較去年同期成長達30%之多，期間更有線上查獲6千多公克毒品，績效相當亮眼。

保安大隊運用電腦大數據分析，以GIS地理資訊系統蒐集全市治安熱區熱點資料，同時參據警局勤務指揮中心所提供的治安斑點圖資，進行重點巡邏區線的規劃與各項攻勢勤務編排，將有限警力集中犯罪熱時針對治安熱點區域強化攔檢、盤查。

經統計，該大隊今年1至8月，總計查獲各類線上立破刑案1380件1630人，尤其暑假青春專案期間，光6-8月所查獲之毒品案件合計為428件，較去年同期成長達30%之多。

期間第一中隊分隊長莊念遠等5名員警，依治安熱點分析資料經過文心路，發現一輛自小客車行車不穩且形跡可疑攔查，在車內共查獲毒果汁包747包總重量超過5.5公斤（含二級毒品甲基卡西酮成分，共5548公克）、二級毒品甲基卡西酮原料1包（重875公克）及毒品果汁包空包裝袋2箱，合計查扣毒品達6423公克。

大隊長李建興表示，該大隊為警局直屬警力，相較各分局勤業務相對單純，因此將線上立破列為重點工作，屢屢蟬聯警局線上立破評比第1名殊榮，亮麗表現更曾吸引數個分局，甚至他縣市警察單位前來觀摩學習，期勉同仁持續展現維護治安的能力與決心，讓市民安心有感。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法