鹹濕夜店酒客磨蹭起衝突 還沒「開打」就被警察管束

2019-09-11 10:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區一家以作風鹹濕聞名的夜店，今天清晨3時許發生客人衝突滋事事件，2名男客在舞池跳舞時，因人多推擠而衍生口角，雙方的友人各自上前勸阻無效，進而衍生衝突，在夜店外設臨檢站的台中市警察局第四分局員警，聞訊後呼叫支援迅速控制場面，並帶走7名滋事者管束，他們還醉言醉語說，「他找我們吵架」、「你（警察）要尊重我」、「我們要努力」，但因尚未演變成鬥毆事件，警方無法用社會秩序維護法函送處罰，僅能管束至酒醒後釋回。

今天清晨3時45分許，中市南屯區大觀路以鹹濕作風而聞名的夜店，其安管向警方報案，夜店內男客起糾紛，在現場附近執勤的警員，迅速衝進夜店內處置，在二樓舞池見多名男客人正在推擠互罵，，警方當場管束客人胡男（19歲）、吳男（24歲）、曹男（21歲）、鄭男（21歲）、曾男（22歲）與許男（19歲）及王男（21歲）共7人，他們都沒有前科。

警方調查，雙方起衝突之因，是胡男、吳男2人，於二樓舞池跳舞時，因人多而推擠，遂與另一陣營的許男、王男起爭執衝突，一旁的友人上前勸阻無效，不過，尚未演變成鬥毆等嚴重衝突。

警方擔心衝突擴大，引發其他客人騷動，迅速調動警力控制現場，這群男客還不斷拉扯，醉言醉語說，「他找我們吵架」、「我沒有」，「你（警察）要尊重我」，警方依據警察職權行使法，將行為失檢等7人強制帶到大墩派出所管束，約1小時酒醒後釋回，現場秩序也很快恢復正常。

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