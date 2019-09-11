越移工被同鄉欺負 摺疊刀拿出來GG了

2019-09-11 10:32

〔記者楊政郡／台中報導〕27歲胡姓越籍移工，受雇到台中市太平區某工業公司工作，與鄧姓越籍移工因金錢借貸起口角，胡外出買香菸氣還是未消，回公司大門口看見鄧，兩人起肢體衝突，不甘居劣勢被拳打腳踢，掏出口袋摺疊小刀，猛刺鄧某腹部及肩膀4刀，造成大量出血，胡嫌辯稱只是拿刀亂揮，沒有殺人之意，檢察官查出被害人腹部穿刺傷、橫膈破裂、胃穿孔，用力極猛，是急救得宜才救回一命，依殺人未遂起訴。

判決書指出，胡、鄧、黃等3名越籍移工，一起被太平區這家工業公司雇用，今年6月24日下午5時許，在公司廚房吃飯喝酒，胡與鄧就因金錢借貸問題起口角，游姓老闆一度到廚房喝斥，請他們降低音量。

晚間8時胡外出買香菸，回公司看見老闆、鄧、黃一起走出公司門口，他氣還未消，竟衝上來就要打鄧某，兩人互毆，游老闆及黃在一旁勸架無效。

而胡一直居劣勢被拳打腳踢，不甘心竟從口袋掏出小摺疊刀，朝鄧某腹部連刺3刀，朝肩膀刺一刀，造成當場血流如注，鄧男腹部穿刺傷合併小腸損傷、橫膈破裂、胃穿孔、腹部撕裂傷等，右肩是2公分撕裂傷，老闆報警處理，當場逮捕胡男。

胡否認殺人，辯稱他是持刀亂揮，沒有殺人之意，檢察官認為，依鄧男傷勢未及時施救、或施救不當，都可能要命，用力猛烈，已有不確定殺人故意而未遂，依殺人未遂起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法