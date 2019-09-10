台版華爾街之狼案！兆良科技吸金案 盤商黃泳學重判12年

2019-09-10 19:17

〔記者楊國文／台北報導〕被稱為「台版華爾街之狼」的兆良科技負責人羅栩亮、盤商黃泳學、黃馨儀等人，涉虛增公司資本額、捏造財報，違法吸金2億多元，羅栩亮等人已被判刑定讞，高等法院更一審今以違反證券交易法的詐偽罪，重判黃泳學12年徒刑、犯罪所得4744萬元應發還被害人或追繳沒收。可上訴。

判決指出，黃泳學、羅栩亮、會計師陳功源（一審判刑8 年，因死亡之故，獲判公訴不受理）等人，於2011年6月在桃園龍潭虛設資本額200萬元的兆良科技，虛偽增資至3000萬元，再透過陳功源作帳，將資本額灌到1億元；羅栩亮再與黃泳學合作「畫大餅」，對外吹噓正在研發碳材料應用科技，同時美化財報，炒高兆良的未上市股價行情，使投資人誤信而投資，共吸金達2億1929萬元，黃泳學個人獲利4744萬元。

一審依違反證交法判羅栩亮6年徒刑，另依違反公司法判7月可易科罰金之刑，二審加重改判7年、追徵沒收不法獲利7006萬元，上訴後，最高法院駁回確定，黃聲儀依非法經營證券業務罪判1年6月確定。黃泳學部份，一審被判10年，二審認定他在犯案過程中極力隱身幕後、掩飾參與犯行，依詐偽罪加重改判12年，經最高法院撤銷發回更一審。

更一審庭訊時，黃泳學否認犯罪，辯稱只是向羅栩亮買進兆良股票，轉賣給黃馨儀賺取價差，未參與羅栩亮以詐偽方式銷售股票犯行，但合議庭依羅栩亮自白供詞、其他被告黃馨儀、陳功源、兆良多位員工供詞及兆良會計、財務報表，認定黃泳學犯行明確，辯詞屬卸責之詞，涉嫌證交法詐偽罪、商會法、公司法等罪，經從一重論罪，並考量黃泳學犯案受害人數眾多、且犯罪身幕後，犯罪獲利4744萬，卻賠償被害人100多萬元，顯不相當，「不應輕縱」，今重判黃泳學12年徒刑。

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