新北議員高敏慧涉貪遭押 竟引爆2男議員的戰爭

2019-09-10 11:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨籍新北市議員高敏慧遭檢舉浮報詐領助理費，新北地院8日凌晨依涉犯貪污利用職務詐取財物等罪，有勾串共犯之虞，將她羈押禁見，未料，此案卻引爆民進黨前新北市議員廖本煙與國民黨新北市議員林金結兩個男人的戰爭，廖本煙今天上午到新北地檢署按鈴控告林金結涉加重誹謗罪。

廖昨發出採訪通知指出，林在接受電視台採訪時，無的放矢指檢舉高的人是他，嚴重損及他多年累積清譽，讓民眾誤以為高案是因他攻擊、檢舉及發送黑函所致，要林證明他是檢舉人，否則應負起法律及政治責任。

廖今天上午10點半到新北檢按鈴申告，受訪表示，林的不當言論，傷及本人清譽，到目前為止，都還沒有來跟他道歉，因此來按鈴申告，「林身為民意代表，應該謹言慎行，不應該信口開河，捕風捉影，隨便來誣指任何一個人有關於其他人涉案的問題。」

廖說，高身為議員，自己知道怎麼樣去做，她的服務處人員也不少，可能在行政作業上或許有瑕疵，他相信她自己慢慢會去釐清，無涉於他，他是已退休的人，假日常可看到他在菜市場買菜，林居然誣指他涉及高案，這是非常嚴厲的指控，像這樣的民意代表，當議員就敢這樣亂講話，未來如有更高職位的時候，他會怎麼做？

廖表示，全民應該要來看清楚這件事，同時也呼籲民眾，對於不當民意代表言論應該嚴厲譴責，否則會傷及更多無辜的民眾，所以按鈴申告，希望司法能匡正社會上民代霸權的不當言論，一定要讓他們有所改進，否則社會越來越亂。

媒體提問：「林金結說，與高敏慧考察時，親耳聽她說明年不選議員，要選樹林農會理事長，檢舉黑函部分，也是聽高說的。」廖認為，林如果是從高那邊聽說，那請高在地檢署證明，到底有沒有這樣說，如高說有說，那高要負起責任，如無就是林憑空杜撰，林應該要負起法律責任跟政治責任。

高上週五被檢調約談，抵達地檢署時，喊冤表示，因為要選明年樹林農會理事長的選舉，才被抹黑。對於到底要不要選樹林農會理事長？廖僅說：「距離農會理事長選舉還有一年多，時間還早，農會選舉並不是那麼單純，現在還不做考慮。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法