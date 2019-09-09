正妹直播主涉詐騙 「魔鏡直播」直言：管不動直播主

2019-09-09 22:56

〔記者鄭景議／台北報導〕擁11萬粉絲的女直播主「Elena 娜娜」，涉嫌以被公司逼當飯局妹吸引同情的招數，分別向男子Jack跟Tony詐騙15萬、20萬，遭到警方調查；所屬直播平台「魔鏡直播」的行銷邱姓男子，今天晚間出面受訪，他提出願意退款給受害人，對於娜娜涉嫌詐騙，邱表示，目前聯絡不上娜娜，公司對於直播主有條款，但還是管不動直播主。

邱解釋，「魔鏡直播」並不是直接對到直播主，中間還有一個經紀公司，像娜娜是與中國的經紀公司簽約，雖然公司跟直播主有條款，但實際管理的是經紀公司，直播主真的違規，他們也沒有辦法；邱還說，檯面上的直播平台，應該大多是這種模式，而且過去也都一定有紛爭，直播主鬧出甚麼事情，直播平台這邊都只能「自求多福」。

邱還說，目前娜娜在直播平台的狀況是休播，但被問到是否還沒有跟娜娜解約，邱不願證實，僅強調是休播，「解約可以休播，未解約也可以休播」，其餘一切尊重司法判決。

Jack跟Tony則表示，邱向他們提出退款的建議，Tony指出已經提告詐欺，是否能就這樣接受退款，他還要搞清楚，還不確定能不能接受，Jack則直言，目前沒有和解空間，除非娜娜出面在媒體前道歉，不然會告到底，而且邱先生從頭到尾跟他們說找不到娜娜，讓他覺得很離譜，今日還不斷私下問他能不能要媒體別提魔鏡公司名稱，更讓他懷疑魔鏡的誠意。

針對魔鏡表示無法可管直播主，Jack也質疑「魔鏡直播」是否在惡意推卸責任，他指出，一個直播公司，直播主打著公司平台名義直播，當直播主出事情時，公司居然可以說自己管不動，難道任何在魔鏡平台直播的直播主，都可以打著魔鏡名義到處招搖撞騙，你們卻一點辦法都沒有嗎？這樣這個公司也太誇張了吧？

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