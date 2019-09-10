高中少女遭情殺斷指接不回 醫師：要架在顯微鏡下補...

2019-09-10 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市1名曾姓男子，今（9）日持刀砍殺愛不到的女高中生，被害人以手擋刀，手指遭砍斷，當中3根無法接回。醫師姜冠宇在臉書指出，補救過程很複雜，「是要架在顯微鏡下」進行。

高中少女遭曾男砍了20幾刀，其中一刀因少女情急用手阻擋對方攻擊，手指硬聲遭砍斷，她頭部、身體、手腳多處受傷，經送醫生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中；砍人的兇手被警方訊後移送高雄地檢署偵辦，由檢察官向法官聲請羈押獲准。

姜冠宇在臉書表示，恐怖情人難以分辨，有些人完全沒有徵兆，因此建議在雙方關係還不深時，探討對於分手的看法為何，此時能夠大致判斷對方思想是否成熟，且追求是一種肯定對方的方式，被拒絕也就只是把肯定收回來，待日後將這份肯定給予其他人，「砍對方，你以為你毀滅了失敗的證明，事實上你這樣才是證明你不值得被世界所愛」。

姜冠宇也透露，接回斷肢的手術相當複雜，手指被砍斷後，要架在顯微鏡下修補血管、縫合神經，並且以骨釘固定，即使是技術成熟的整形外科醫師，都要在開刀房內花4到5小時以上的時間，通常救血管最重要，不然沒血液循環，等於縫上了死肉，且復健過程中，當然是神經常常恢復最差了，雖然手不是原來的手，但已經是最好結局。

姜冠宇臉書全文

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