王念平案另有3殺人嫌犯交保 屏東地院評估防逃措施

2019-09-09 19:34

〔記者李立法／屏東報導〕海陸上兵何勝文遭誤殺案關鍵主嫌之一的王念平棄保潛逃，令死者家屬對法院先前裁准王交保的作法感到不滿，由於被檢方以涉及殺人重罪聲押獲准的同案嫌犯中，還有3人也和王念平一起獲得交保，若再發生棄保潛逃情事，恐引發非議，屏東地院將評估增加防逃措施的可行性。

檢方去年9月將涉嫌殺害何勝文且當時還在羈押中的嫌犯洪偉智、王念平、謝嘉宏、童楓庭、林政瑋及洪啟峯等6人，依犯依殺人、槍砲等罪偵結起訴後移審屏東地院接押，王念平、謝嘉宏、林政瑋及洪啟峯等4人均否認殺人，極力切割與開槍致人於死的洪偉智關係，向法院聲請交保。

屏東地院審酌全案事證及王念平等4人犯罪情節後，認為應無勾串證人之虞，於去年10月18日裁准4人各以40萬元交保，但禁止出海及出境，並限制住居，沒想到卻發生關鍵主嫌之一的王念平棄保潛逃情事，引起社會關注，並對另外3名和王念平一起交保的嫌犯行蹤感到好奇。

屏東地院今天表示，除了王念平之外，其他3人的行蹤應都在掌握中，不排除視審理狀況，評估更裁增加防逃措施，如定時向住居所在地派出所報到等作法的可行性。

何勝文的家屬今天要求司法單位一定要把殺人嫌犯王念平抓回來，並且要防止其他共犯棄保潛逃的情況再發生，否將難以對死者及社會交代。

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