壯男酒後「盧小小」 連推帶踹13輛汽機車

2019-09-09 18:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕身材壯碩的31歲李姓男子，今天凌晨涉嫌在仁德區喝酒後失控，街頭大搞破壞，連推帶踹13部停靠路邊的汽機車，還有店家招牌，群情激憤，警方獲報趕到時仍「盧小小」，極度不配合，被以辣椒水對付，遭到制伏，最後被依毀損罪移送。

李嫌偵訊時供稱，因感情與工作不順，相當鬱悶，與友人從昨天下午5點開始聚會喝酒，一直續攤，步行返家時，突然情緒湧上，才沿路推、踹汽機車出氣。

李男的酒測值0.64，今天凌晨零時許他與2名友人走路行經仁德區中正路二段時，涉嫌推或踹倒檳榔攤招牌與9部機車，並破壞4部轎車，造成後照鏡彎折，以及各輕重程度不等的毀損。

不滿的民眾立刻報案，並拿手機錄影蒐證，歸仁分局調派附近派出所6名員警趕到、逮人，李男發酒瘋似地抵抗，受害車主也圍過來質問，他卻回嗆，態度囂張。

李男被強制帶回仁德分駐所，酒醒後感到後悔，一直低頭不語，也表示願意負起賠償責任，由於車主有提告，依毀損罪嫌移送台南地檢複訊。

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